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    Eileen Marie Davidson'un son hali

    Yalan Rüzgarı dizisinde Ashley Abbot karakteriyle ünlenen Amerikalı oyuncu Eileen Marie Davidson, yaşlanmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 11:41
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 12:15
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    Eileen Marie Davidson'un son hali

    Yalan Rüzgarı'nda canlandırdığı Ashley Abbot karakteri ile tanınan oyuncu Eileen Marie Davidson, geçtiğimiz gün akşam bir davette görüntülendi.

    62 YAŞINDA

    62 yaşındaki ünlü oyuncu, vücut hatlarını ortaya çıkaran kasıklarına kadar inen siyah bantlı, saten elbisesiyle kendine hayran bıraktı.

    DEKOLTE ELBİSE

    Derin göğüs dekoltesi ve kaslı fiziği ile dikkat çeken Eileen Marie Davidson, 30 yılda güzelliğinden bir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.

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