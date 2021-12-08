Eileen Marie Davidson'un son hali

Yalan Rüzgarı dizisinde Ashley Abbot karakteriyle ünlenen Amerikalı oyuncu Eileen Marie Davidson, yaşlanmıyor.

Yalan Rüzgarı'nda canlandırdığı Ashley Abbot karakteri ile tanınan oyuncu Eileen Marie Davidson, geçtiğimiz gün akşam bir davette görüntülendi.

62 YAŞINDA

62 yaşındaki ünlü oyuncu, vücut hatlarını ortaya çıkaran kasıklarına kadar inen siyah bantlı, saten elbisesiyle kendine hayran bıraktı.

DEKOLTE ELBİSE

Derin göğüs dekoltesi ve kaslı fiziği ile dikkat çeken Eileen Marie Davidson, 30 yılda güzelliğinden bir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.