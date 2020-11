Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında? Ekin Mert Daymaz kiminle sevgili?

Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Ekin Mert Daymaz kimdir, kiminle sevgili, kaç yaşında soruları merak edilmeye başladı.

Not Defteri, Çilek Kokusu, Genliği Eyvah gibi dizilerde rol alan Ekin Mert Daymaz ile ilgili bilgiler araştırılıyor.

Tuba Büyüküstün ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelen Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında merak edilenler...

EKİN MERT DAYMAZ KİMDİR?

Ekin Mert Daymaz, 2 Aralık 1990'da Hollanda'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi'nde Fitness ve Antrenörlük üzerine eğitim almıştır.

Yakışıklı oyuncu 2013 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılarak üçüncü olmuştur. Ümit Çırak, Ayşegül Aydın ve Dolunay Soysert'ten oyunculuk dersleri almıştır. 2014 yılında Not Defteri adlı dizide Egemen karakteri ile oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

2015 yılında da Çilek Kokusu adlı dizide Volkan karakterine hayat veren Mert Ekin Daymaz, ardından 2016 yılında yayınlanan "Hayat Sevince Güzel" adlı dizide Savaş karakterini canlandırmıştır.

En son Atv ekranlarında gösterime giren Gençliğim Eyvah adlı dizide Ahmet karakterine hayat veren Ekin Mert Daymaz, 1.87 metre boyunda ve Yay burcudur.

EKİN MERT DAYMAZ VE TUBA BÜYÜKÜSTÜN SEVGİLİ Mİ?

Tuba Büyüküstün, gönlünü meslektaşı Ekin Mert Daymaz'a kaptırdığı magazin gündemine düştü.

Ortak dostları sayesinde tanışıp bir ay önce aşk yaşamaya başlayan ikilinin, basından uzak kalmak için gizli buluştukları iddia edildi.

İlişkilerinin ortaya çıkmaması için birbirlerini Instagram'da da takibe almadıkları görüldü.

Tuba Büyüküstün'ün (38) yeni sevgilisi Ekin Mert Daymaz'dan (29) 9 yaş büyük olması dikkat çekti. Ekin Mert Daymaz, son olarak dans eğitmeni Elif Gürlük ile aşk yaşamıştı.

"ALDATMADIM DİYEMEM"

Daymaz'ın, bir dönem röportajında ilişkileriyle ile ilgili sorulara verdiği cevaplar yeniden gündeme geldi.

- Yarışmadan önce neler yapıyordun?

+ Hollanda doğumluyum ama çok uzun süre orada kalmadım. Çatalca’da büyüdüm. Liseden sonra dört yıl eğitim hayatıma ara verdim. Basketbol oynadım. Sakatlandım ve model oldum.

- Üniversiteyi es mi geçtiniz?

+ Hayır, hayır şu anda Haliç Üniversitesi’nde antrenörlük ve fitness bölümündeyim.

Eğitim alıyor musun?

+ Ayşegül Aydın, Ümit Çırak ve Dolunay Soysert’ten eğitim alıyorum.

- Oyunculuk konusundaki idolün kim?

+ Çok fazla dizi izlemiyorum. Yeni yeni televizyon izlemeye başladım diyebilirim. Ama Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Burak Özçivit’i beğeniyorum.

- Türk filmlerindeki favorin hangisi?

+ Komedi filmlerini çok severim. Cem Yılmaz’ın çok sıkı takipçisiyim.

- Cem Yılmaz’ın yazdığı bir filmde, onunla beraber oynamak ister miydin?

+ Onun yazdığı filmler genelde mizaha dayalı. Ben kendimi oyunculuk alanında mizahtan uzak görüyorum. Daha çok dram oynamak istiyorum.

- Sevgilin var mı?

+ Çok uzun süredir yok.

- Kaçamak bile mi yok?

+ Yani arada ufak tefek kaçamaklar oldu tabii ama sevgilim oldu diyemem.

- Hiç aldattın mı kız arkadaşını?

+ Aldatmadım dersem yalan olur. Ama demek ki yeterince sevmemişim.

Hayallerinde nasıl bir kadın karakteri var?

+ Dırdırı olmayan bir kadın. Beni çok sevecek, güvenecek… Birbirimizin eksiklerini kapatacağız, birlikte çok eğleneceğiz…