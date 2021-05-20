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    Ekin Türkmen tatilde

    Ekin Türkmen, önceki gün ailesiyle birlikte Bodrum Gümüşlük'te objektiflere takıldı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 08:51
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    Ekin Türkmen tatilde

    'Ekmek Teknesi' ve 'Küçük Kadınlar' dizileriyle tanınan Ekin Türkmen, 17 günlük tam kapanma sonrası ailesiyle birlikte Bodrum Gümüşlük'te bir apart daire tuttu.

    "SÜS BEBEĞİ"

    Bir süredir ekranlarda olmayan, bunun nedenini "Benim için rol önemli. Kadınlara biraz süs bebeği gibi duran roller yazılıyor" olarak açıklayan Türkmen, gün boyu balkonda güneşlendi.

    Bir yandan aparta yerleşmeye çalışan 36 yaşındaki oyuncu, nevresimleri balkonda havalandırıp, marketten sipariş verdi.

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