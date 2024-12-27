Ekmeği, kebabı kesti! Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses 21 kilo verdi

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2011 tarihinde uğradığı silahlı saldırının ardından ölümden dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten yeni haberler var.

Silahlı saldırı sonrası felç kalan ünlü türkücü, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video yayınlamıştı.

Eski sağlığına kavuşmak için yeniden tedaviye başladığını duyuran Tatlıses, heyecanlı olduğunu dile getirmişti.

DUA İSTEDİ

Sevenlerinden dua isteyen Tatlıses, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Allah herkese acil şifalar versin beni yürüteceğine inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre; kararlı olan İbrahim Tatlıses, iyileşmek için elinden geleni yapıyor.

Ünlü türkücü, zor olsa da sağlığı için diyete başladı ve ekmeği, kebabı hayatından çıkardı.

21 KİLO GİTTİ

21 kilo verdiğini açıklayan ünlü türkücü “Diyet yapıyorum, 21 kilo verdim. Biraz önce lahmacun geldi, ufak bir parça çok ısrar ettiler diye yedim. Ekmek yemeyi kestim. Peynir ve yumurta. Kebap, lahmacun yok.

"KEBAPSIZ HAYAT MI OLUR?"

Canım gidiyor ama ne yapayım? Kaldırın diyorum, biraz önce bunu kaldırmadılar. En son 20 seneye yakın oldu ben kendimi tutalı. Kebapsız hayat mı olur? Onlarsız olamam. Bir süre ara verdim sadece." diye konuştu