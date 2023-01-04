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    Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü Mehmet Usta'nın son hali

    48 yaşındaki tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Usta son haliyle görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 14:17
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 14:39
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    Ekmek Teknesi'nin Ölü'sü Mehmet Usta'nın son hali

    Kadrosunda çok sayıda başarılı oyuncu olan bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren dizisi Ekmek Teknesi yıllar sonra yine gündeme geldi.

    Ekmek Teknesi'nde Heredot Cevdet'in kahvedeki hikayelerine eşlik eden 'Ölü' karakteri ile dikkat çeken Mehmet Usta'nın son hali sosyal medyayı salladı.

    Joker'e de hayat verdi

    Ekmek Teknesi'ndeki 'Ölü' ve Bez Bebek 'Joker' karakteriyle oldukça ünlenen Mehmet Usta'nın değişimi herkesi şaşırttı. Usta'nın son halini görenler gözlerine inanamadı.

    Ekmek Teknesi nin Ölü sü Mehmet Usta nın son hali #1

    Ekmek Teknesi nin Ölü sü Mehmet Usta nın son hali #2


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