El ele sonra dudak dudağa pozlar! Şeyma Subaşı yeni sevgilisiyle verdiği pozları yayınladı!

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33 yaşındaki Brezilyalı model Marlon Teixeira ile bir süredir pozlar paylaşan Şeyma Subaşı aşkını haykırdı.

Şeyma Subaşı, sevgilisi ile verdiği el ele pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü fenomen yayınladığı gönderisine: 'Çok fazla yükselen aşk, özgürlük dolu ve zaten akan doğal ve saf' notunu düştü.

Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşk yaşayan Subaşı daha sonra ise dudak dudağa anlarını paylaştı.

YENİ AŞKINI ANLATII

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı paylaşımında, "Birlikte geçirdiğimiz her an saf büyü gibi geliyor, sevgi, kahkaha ve beni çok canlı hissettiren derin bir bağla birbirimizi besliyoruz. Sessizlik ve yakınlık içinde, yüreğimi dolduran, hayatı dolu ve güzel hissettiren bir huzur buluyorum. En basit şeyler en anlamlı şey" notunu düştü.

Birlikte yoga yaptıkları anı sosyal medya hesabından paylaşan çift, birbirini öpücüğe boğdu.