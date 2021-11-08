Elçin Sangu eski haline geri döndü

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, geçtiğimiz aylarda yeni projesi için saçlarını sarıya boyatmıştı.

'Kiralık Aşk' projesiyle ünlenen oyuncu Elçin Sangu, rol aldığı 'Yalancılar ve Mumları' adlı dizi için imaj değişikliğine gitmişti.

Yıllardır kızıl renkteki saçlarını sarıya boyatan 36 yaşındaki Sangu, meslektaşı Sinem Kobal'a benzetilmişti.

KUAFÖRE KOŞTU

Sangu, geçtiğimiz günlerde rol aldığı dizinin final vermesinin ardından soluğu kuaförde aldı.

"VAZGEÇME"

Saçlarını kızıl rengine boyatan ünlü oyuncu, verdiği pozu da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Sangu'ya "Rol için bile olsa kızıldan sakın vazgeçme!" şeklinde yorumlar yapıldı.