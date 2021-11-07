Elçin Sangu sarı saçlarına veda etti

Yalancılar ve Mumları dizisinde oynayan Elçin Sangu, sarı saçlarıyla dikkati çekmişti. Sangu, dizinin 5. bölümde final yapmasının ardından saçlarını yeniden kızıla boyattı.

Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu, senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı FOX TV ekranlarında başlayan Yalancılar ve Mumları, beklenileni veremedi.

Büyük umutlarla başlayan ve başrollerinde Ceren Moray, Elçin Sangu, Şafak Pekdemir ve Burcu Gölgedar'ın yer aldığı dizi, 5. bölümle ekran macerasını sonlandırdı.

Dizinin oyuncularından Ceyda karakterine hayat veren Elçin Sangu, saçlarını sarıya boyatmıştı.

Dizi için imaj değiştiren Sangu yeni haliyle Eda Ece'ye benzetilmiş ve kızıl saçlarına geri dönmesi için yorumlar yapılmıştı.

Bu yorumları dikkate alan oyuncu, dizi biter bitmez soluğu kuaförde aldı.

ELÇİN SANGU SARIYA VEDA ETTİ

Rol aldığı dizinin bitmesiyle Elçin Sangu, sarı saçlarını tekrar kızıla boyattı.

Yeni imajını 8,1 milyon takipçili Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaşan Sangu, fotoğrafına "Arkadaşım yine yaptı" notunu düştü.

Sevilen kızıl saçlarına dönmesiyle sosyal medyada gündem olan yıldıza, "Rol için bile olsa kızıldan sakın vazgeçme" şeklinde yorumlar yapıldı.