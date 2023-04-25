Elif Ada, babası İbrahim Tatlıses'i paylaştı İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada Tatlıses, baba- kız pozlarına bir yenisini daha ekledi

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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 2011–2013 yılları arasında Ayşegül Yıldız ile hayatını birleştirmişti.

Elif Ada'dan yeni paylaşım geldi

Tatlıses'in bu evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmişti. Tatlıses ile sık sık fotoğraflarını paylaşan 10 yaşındaki Elif Ada, baba-kız pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Elif Ada yayınladığı bu kareye, şu notu düştü:

"Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinden`

İbrahim Tatlıses, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" demişti.