Elif Ada'dan İbrahim Tatlıses paylaşımı

Elif Ada, babası İbrahim Tatlıses’in doğum gününü kutladı

İbrahim Tatlıses’in küçük kızı Elif Ada, usta sanatçının 1 Ocak olan doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM BABA"

Babası İbrahim Tatlıses'le çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlayan Elif Ada, “Doğum günün kutlu olsun babacığım.

İyi ki doğmuşsun ve iyi ki benim babam olmuşsun. Seni çok seviyorum babacığım. Nice mutlu yaşlara” notunu düştü.