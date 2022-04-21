Elif Buse Doğan: Serkan Çağrı beni tehdit etti

Samsak Döveci şarkısıyla ünlenen Elif Buse Doğan ile Serkan Çağrı polemiği devam ediyor.

'Grup Laçin'in bir dönem üyelerinden olan 45 yaşındaki klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan, 'Langıdı Lan Lan Samsak Döveci' şarkıyla popüler oldu.

Bu popülerlik, iki yakın arkadaşın dostluğu bitirdi. Aynı dönemde aynı türkü için single çıkaran ikili, birbirine girdi.

"7/24 benim evimdeydi"

Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan'ı suçlayarak "Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı. Bu kısım çok önemli değil aslında ama benim için. Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım, 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür." ifadelerini kullanmıştı.

Elif Buse Doğan ise hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi. Suçlamaları reddeden Doğan, Çağrı tarafından tehdit edildiğini söyledi:

"Hepinizi langıdı yaparım"

"Şarkının bu versiyonu kendisi yaptıktan sonra çıktı. Ben gerçekten fırsatçı bir insan olsam bana telefonda 'bu eseri yapamazsın etik değil. Sana bu akılları kim veriyor? Hepinizi langıdı yaparım' gibi tehditler savurduktan sonra şarkıyı birlikte yapalım demem. Kendisi 1 Nisan şakası gibi single çıkardı. Burada vefasızlık yapan da fırsatçılık yapan da kendisidir, ben değilim. Bu anonim bir türküdür ve herkes okuyabilir. Benim şu ana kadar bildiğim 15 kişi single yaptı. Benim sesim de kullanıldı."