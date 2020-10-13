Elif Karlı kimdir? Kaç yaşında? Songül Karlı ile akraba mı?

Star TV'nin sabah programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın bugünkü konuğu Elif Karlı kimdir?

Ünlü şarkıcı Elif Karlı uzun aradan sonra ekranlara çıkıyor. Elif Karlı kimdir? İşte hayat hikayesi...

ELİF KARLI HAYATI

Elif Karlı 1974 yılında İstanbul da doğmuş ve eğitim hayatını İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarında çalgı eğitimi alarak tamamlamıştır. Küçük yaştan beri müziğe duyduğu sevgi ve hevesle konservatuarı tamamlayıp yakın arkadaşı olan Ercan Saatçi yardımı ile müzik sektöründe yerini almıştır. Şarkıcı bir dönem AHA grubuyla birlikte yer aldı. Daha sonrasında ise tek başına kariyerine devam eden şarkıcı albümleri ile birlikte dinleyicilerine ulaşmayı başardı.

1993 yılında evlenen sanatçı hala evliliğini sürdürmektedir. Evliliğinden 1 kızı ve 1 erkek oğlu olan sanatçı, anne olma duygusunu da yaşadı. Aile yaşantısını magazin gündemine taşımayan Elif Karlı, gündemde çok fazla yer almıyor. Şarkıları ile dinlenen sanatçı en son 2012 yılında albüm çıkarmıştı. Aradan geçen 6 yılın ardından şarkıcı yeni albümle piyasaya giriş yaptı.

ELİF KARLI İLE SONGÜL KARLI AKRABA MI?

Songül Karlı ile adının karıştırılmasından rahatsız olan Elif Karlı insanların bu ayrımı yapamamalarından şikayetçi.

Elif Karlı "Yaz ayları geldi işlere sıkça gitmeye başladık.İnsanlar benimle fotoğraf çektiriyorlar.Ama gel gelelim fotoğraf çekiminin sonunda olanlar oluyor.Elif hanım biz sizi çok seviyoruz "bizim oranın adetleri" hala kulaklarımızda tekrar yemek programı yapın diyorlar.Bende çok yakında başlıyacağız diyorum. Kadın şaşkınca Evlilik programını bitiriyormusunuz ne iyi ne iyi deyiveriyor.Kafayı yiyorum.Acaba Songül'de böyle şeylerle karşılaşıyormu? Boynuma Songül'ün resmini asıp öyle dolaşacağım. Karlı benim kocamın soyadı ve Gaziantep'li. Songül ile hiçbir bağımız yok. Bazen de yanıma resim çektirmeye gelenler bizde Tokat'lıyız diyorlar. Ben Trabzon Sürmene'liyim diyorum mahçup oluyorlar. Yok benzesek diyeceğim ki karıştırıyorlar. Benzer tarafımızda yok, Ben popçuyum O türkücü tarzlarımızda aynı değil.Bir tek soyadı yüzünden başımıza bunlar geliyor."dedi.