Elizabeth Hurley: Partiye doydum

Elizabeth Hurley, pandemi döneminde yaşadığı aydınlanmayı anlattı.

56 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Samimi açıklamalarda bulunan Hurley, pandemi sürecinde ömür boyu yetecek kadar partiye katıldığını ve evde ailesiyle çok daha mutlu olduğunu ifade etti.

"SAVAŞ YA DA KAÇ"

Konuyla ilgili konuşan Elizabeth Hurley, "Pandemi kapanmalarının üzerimde derin etkisi oldu. 30 yıldır 'Savaş ya da kaç' modunda olduğumu fark ettim. Haftada birkaç kez uçmak, durmadan eşya toplamak, hokkabazlık yapmak gibi monoton işler yerine içgüdülerimin ne söylediğini hatırlamak için zaman buldum." ifadelerini kullandı.

Aniden durmanın kendisini yeniden başlattığını belirten Hurley, artık evde oturup yazmakla ve bahçeyle uğraşabileceğini söyledi.