Elizabeth McGovern'den Sean Penn itirafı

1980’lerin başında Sean Penn ile kısa süreli aşk yaşayan Elizabeth McGovern, o günleri anlattı.

Dünyaca ünlü oyuncu Elizabeth McGovern, yıllar sonra bir aşk itirafında bulundu.

McGovern, 1983 yılında başrolünü oynadığı Ay ile Yarışanlar (Racing with the Moon) isimli romantik filmde rol arkadaşı Sean Penn kısa süreli bir aşk yaşamıştı.

Daily Mail gazetesine konuşan McGovern, ilişkisi hakkında şunları söyledi:

“Aslında devam edebilirdik ama bitirmeye karar verdim. Farklı yollarda olduğumuzu hissettim. 20’li yaşlarımızın başlarındaydık, henüz kim olduğumuzu anlamaya çalışıyorduk.

"FARKLI ŞEYLER İSTİYORDUK"

Sean’in çılgın hisleri beni yoruyordu. Benim için ilk kez gerçek bir ilişkiydi bu bakımdan hoştu. Başlarda eğlenceliydi. Ama tüketiyordu ve devam ettiremedim. Farklı şeyler istiyorduk"

