Elle Fanning: Cinsel arzu uyandırmadığım için rolü alamadım Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Elle Fanning, yıllar önce yaşadığı bir olayı anlattı.

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'Benim Adım Sam' adlı filmde kız kardeşi Dakota Fanning'in karakterinin küçüklüğünü canlandırarak oyunculuğa adım atan, 25 yaşındaki aktris Elle Fanning, dokuz sene önce uygun bulunmadığı için oynamak istediği bir rolü kaybettiğini açıkladı.

"Bu hikayeyi hiç anlatmadım"

Hollywood Reporter'a konuşan ünlü isim; sözlerine, "Bu hikayeyi hiç anlatmadım, ama bir film için seçmelere katılmıştım. Bir baba-kız komedisiydi. Rolü alamadım. Bildiğim kadarıyla daha sonra bu filmi çekmekten vazgeçtiler." diyerek başladı.

"Cinsel arzu uyandırmıyor"

O zamanlar sadece 16 yaşında olduğunu söyleyen Fanning, setteki bir kişinin "Elle rolü alamadı, çünkü cinsel arzu uyandırmıyor." dediğini paylaştı ve ekledi:

'Ne iğrenç bir domuz!'

"Bu çok iğrençti. Ama şimdi buna gülebiliyorum ve o kişi için 'Ne iğrenç bir domuz!' diyorum."

"Çocukluğumdan beri benimle birlikte olan harika bir menajerim ve ajansım var. Bu yüzden aslında bu tarz şeylerden fazlasıyla korunuyordum." diyen ünlü isim, kendine her zaman 'son derece güvenen' biri olmasına rağmen yetiştirilme tarzını çevreleyen dinamiklerin sıradan olmadığını da kabul etti.

"Halkın gözü önünde büyüyorsunuz ve bu çok garip" şeklinde konuşan güzel oyuncu, "12 yaşındayken çekilen paparazzi fotoğraflarına bakıyorum ve 'O yaşta kendimi böyle görmek iyi bir şey mi?' diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Elle Fanning, "Bu durumun bana psikolojik olarak zarar verdiğini sanmıyorum. Ama kesinlikle kendimin farkına varmamı sağladı." diye konuştu.