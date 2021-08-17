Elliot Page karın kaslarını gösterdi

2007'de rol aldığı 'Juno' filmiyle Akademi Ödülü kazanan oyuncu Ellen Page, geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirdiğini açıklayıp, 'Elliot Page' adını almıştı.

2014 tarihinde Las Vegas'ta gerçekleştirilen bir LGBT gençlik konferansında "Saklanmaktan yoruldum." diyerek eşcinsel olduğunu açıklayan Ellen Page, artık 'Elliot' adını kullanacağını belirterek trans birey olduğunu duyurmuştu.

AMELİYAT İZİ GÖRÜNDÜ

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen 34 yaşındaki oyuncu, yeni bir fotoğrafını yayınladı. Düzenli olarak egzersiz yapan Elliot Page, gelişen karın kaslarını gözler önüne serdi. Ancak fotoğrafta dikkat çeken bir başka detay, Page'in göğüslerindeki ameliyat izleriydi. Operasyonda göğüslerini de aldıran ünlü yıldızın izlerinin henüz iyileşmediği görüldü.

Elliot Page, geçtiğimiz haftalarda da değişen vücudunu, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla ilk kez göstermişti. Page, havuz başında mayosuyla objektif karşısına geçmişti.

"MUTLU YAZLAR"

Şarkıcı Miley Cyrus, fotoğrafa kırmızı kalp emojisi bırakırken, aktris Julianne Moore da 'Mutlu yazlar' yorumunu yapmıştı.