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    Elon Musk bebeğinin annesi Grimes ile ayrıldı

    ABD'li girişimci Elon Musk, Kanadalı şarkıcı Grimes ile yarı yarıya ayrıldıklarını açıkladı. Musk ayrıca Grimes ile 1 yaşındaki çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 10:43
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    Elon Musk bebeğinin annesi Grimes ile ayrıldı

    Üç yıldır aşk yaşayan Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk ile şarkıcı Grimes'ın ilişkisi bitti. Musk, ayrılık haberini ABD medyasında verdiği röportajda verdi.

    "Grimes ile yarı yarıya ayrıldık." diyen Elon Musk, eski sevgilisinin hala kendisine ait Kaliforniya'daki evinde yaşadığını dile getirdi.

    ÇOCUKLARINI BİRLİKTE BÜYÜTECEKLER

    Musk ayrıca Grimes ile 1 yaşındaki çocuklarını da beraber büyütmeye devam edeceklerini ifade etti.

    ABD'li girişimci, “Tesla ve SpaceX'teki işlerim nedeniyle zamanımın çoğunu Teksas'ta ya da yurt dışına seyahat ederek geçirmek zorunda kalıyorum, Grimes ise kendi işi nedeniyle Los Angeles'ta bulunuyor.” dedi.

    Kanadalı şarkıcı Grimes ise konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

    Elon Musk bebeğinin annesi Grimes ile ayrıldı #1

    ÇOCUĞUNUN ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

    Öte yandan Elon Musk, geçtiğimiz yıl mayıs ayında 7’nci kez baba olmuştu.

    Musk’ın, bebeğine "X Æ A-12 Musk" adını vermesi uzun süre konuşulmuştu.

    Grimes, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bebeklerinin ismini değiştirdiklerini dile getirmiş; şarkıcı, "X Æ A-12" isimli çocuğunun artık "X Æ A-Xii" adına sahip olduğunu ifade etmişti.

    Elon Musk'ın daha önceki evliliklerinden 6 çocuğu daha bulunuyor.

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