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- Elon Musk bebeğinin ismini değiştirdi
Elon Musk bebeğinin ismini değiştirdi
Elon Musk'ın eşi Grimes, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bebeklerinin ismini değiştirdiklerini dile getirdi.
- Haber Merkezi
- 25.05.2020 - 13:38
Bir süredir Kanadalı şarkıcı Grimes ile aşk yaşayan Space X'in kurucusu ve teknoloji dünyasının milyarderi Elon Musk, 7’nci kez kez baba oldu.
Musk, bebeğine "X Æ A-12 Musk" adını vermesiyle uzun süre konuşuldu.
İSMİ DEĞİŞTİ
Grimes ise dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bebeklerinin ismini değiştirdiklerini dile getirdi.
Grimes, "X Æ A-12" isimli çocuğunun artık "X Æ A-Xii" adına sahip olduğunu ifade etti.
12 BÖLÜMÜ GİTTİ, ROMEN RAKAMI GELDİ
Böylelikle ismin içinde yer alan "12" bölümü gitti ve Romen rakamları ile yazılmış "Xii" ibaresi geldi. Çift, bu değişikliğin sebebini açıklamadı.