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    Elon Musk'ın Johnny Depp ve Amber Heard yorumu: Onlar inanılmaz

    Amerikalı milyarder girişimci, iki ünlü isim arasında devam eden davaya ilişkin paylaşım yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 19:03
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    Elon Musk'ın Johnny Depp ve Amber Heard yorumu: Onlar inanılmaz

    ABD'li aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard'ün davasında taraflar savunmalarını tamamladı.

    Hakim, jüriden kararını açıklaması talebinde bulunurken, SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk'tan yorum geldi.

    Musk, 2016 yılında Depp'ten ayrılan Heard ile bir dönem aşk yaşıyordu.

    Depp ile Heard arasındaki dava

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacısı Lex Fridman, Twitter hesabından, "Johnny Depp ve Amber Heard davasından çıkarımlarım" başlığıyla 5 madde sıraladı.

    Fridman, "Milyonlarca insana yalan söylemek, insanların yapabileceği bir şey. Aşk karmakarışık olabilir." şeklinde ifadelere yer verdi.

    Musk: Umarım ikisi de devam eder

    Paylaşıma yanıt veren Musk ise Heard ve Depp çiftine işaret ederek, "Umarım ikisi de devam eder." dedi.

    Amerikalı milyarder girişimci, açıklamasının devamında, "Onların her biri inanılmaz." diye yazdı.

    Elon Musk ın Johnny Depp ve Amber Heard yorumu: Onlar inanılmaz #1

    50 milyon dolar talebi

    İftira davasında 36 yaşındaki Heard, geçmiş yıllarda yazdığı bir makalede Depp'ten şiddet gördüğünü ifade etmiş, bunun üzerine Depp ise itibarı zedelendiği gerekçesiyle 50 milyon dolar talebinde bulunmuştu.

    Tanık olarak dinlenen Heard, mahkemeye, Johnny Depp'in uyuşturucu ve alkolün etkisiyle kendisine defalarca vurduğunu ve eski kocasının "korkunç bir şeye" dönüştüğünü söylemişti.

    Amber Heard: Johnny Depp bana vurdu VİDEO

    "Yüzüme tokat attı"

    Konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan 36 yaşındaki Heard, eski eşinin kolunda "Wino" yazan bir dövmeye güldüğünde olayların patlak verdiğini dile getirerek, "Şaka yaptığını düşündüğüm için güldüm. Sonra yüzüme tokat attı. Bunu asla unutmayacağım." demişti.

    Elon Musk ın Johnny Depp ve Amber Heard yorumu: Onlar inanılmaz #2

    Elon Musk ın Johnny Depp ve Amber Heard yorumu: Onlar inanılmaz #3

    Elon Musk ın Johnny Depp ve Amber Heard yorumu: Onlar inanılmaz #4

    Amber Heard: Johnny Depp bana vurdu ViDEO


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