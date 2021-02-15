Elsa Hosk anne oldu

İsveçli model Elsa Hosk, kızı Tuuli'yi dünyaya getirdi. Hosk, güzel haberi sosyal medya hesabından "Hayatımın en mutlu günü" sözleriyle duyurdu.

Victoria’s Secret’ın İsveçli modeli Elsa Hosk, ilk kez annelik duygusunu tattı.

6 yıldır iş insanı Tom Daly ile birlikte olan model, güzel haberi Instagram hesabından paylaştı.

"HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ"

Sevgilisi ve kızı Tuuli ile yer aldığı bir fotoğrafını paylaşan Hosk, “Hayatımın en mutlu günü. Seni sonsuza kadar seveceğiz bebeğim.” dedi.

Hosk, geçen günlerde hayranlarının sorularını yanıtlamıştı. Hosk, “Gebeliğin en güzel yanı, kızımın tekmeleri; en kötü yanıysa, vücut ısısının sürekli yüksek olması.” ifadelerini kullanmıştı.