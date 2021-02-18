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    Elsa Hosk doğumu anlattı

    2015 yılından bu yana Tom Daly ile aşk yaşayan 32 yaşındaki Elsa Hosk, geçen günlerde anne olmuştu.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 15:10
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    Elsa Hosk doğumu anlattı

    Dünyaca ünlü İsveçli model Elsa Hosk, geçen hafta anne olmuştu. Kızı Tuulikki Joan’ı kucağına alan Hosk, doğum deneyimini bir makalede anlattı.

    "KORKU FİLMİ GİBİYDİ"

    Doğumu anlatan Hosk, “Hayatımın en acılı, en korkulu ve en karanlık anlarıydı. Korku filminden güneşli bir rüyaya uyanmak gibiydi.” dedi.

    Evde, suda doğum yapan Hosk, "O zamandan bu yana birkaç gün geçti. Bazen ona bakıyorum ve birlikte neler yaşadığımızı düşündüğümde ağlıyorum." dedi.

    Elsa Hosk doğumu anlattı #1

    Elsa Hosk doğumu anlattı #2

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