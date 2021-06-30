74 yaşındaki dünyaca ünlü müzisyen Elton John veda turnesine hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü İngiliz efsanevi müzisyen Sir Elton John, veda turnesine çıkıyor.

2022’deki konserin VIP biletleri 1200 Sterlin’e (14 bin 500 TL) satılıyor.

PİYANOSUYLA FOTOĞRAF ÇEKTİREBİLECEKLER

Ancak VIP biletli hayranlar eskiden olduğu gibi John ile selfie çektiremeyecek. Bu kez en fazla piyanosuyla selfie çekmelerine izin verilecek.