Euro
10.4066
0.09%
Dolar
8.731
-0.03%
Altın
494.53
-0.01%
Borsa
1.372
0%
Bitcoin
306.345
2.00%
EXEN Coin
30.47
0.82%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Elton John veda turnesine çıkıyor

    74 yaşındaki dünyaca ünlü müzisyen Elton John veda turnesine hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 07:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elton John veda turnesine çıkıyor

    Dünyaca ünlü İngiliz efsanevi müzisyen Sir Elton John, veda turnesine çıkıyor.

    2022’deki konserin VIP biletleri 1200 Sterlin’e (14 bin 500 TL) satılıyor.

    PİYANOSUYLA FOTOĞRAF ÇEKTİREBİLECEKLER

    Ancak VIP biletli hayranlar eskiden olduğu gibi John ile selfie çektiremeyecek. Bu kez en fazla piyanosuyla selfie çekmelerine izin verilecek.

    Elton John veda turnesine çıkıyor #1

    Elton John veda turnesine çıkıyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir