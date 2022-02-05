Bir süredir yogayla içli dışlı olan genç oyuncu, son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Geçtiğimiz yıllarda Bülent Kocamanoğlu ile nikah masasına oturan ve ekranlara bir süre ara veren oyuncu Elvin Levinler, kendisini yogaya verdi.

Sağlıklı yaşamı hayat mottosu edinen ve bir süredir eşiyle beraber ülke ülke gezen Levinler, sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

Londra'da bir otel odasında doğaya karşı yoga yapan Levinler, o anlarını Instagram 'hikaye' kısmından takipçileriyle paylaşıp bazı açıklamalarda bulundu.

"KURUMUŞ TOPRAĞA SU DÖKERSEN NE OLUR..."

Takipçilerine "10 dakika da olsa bugün hareket ettin mi" sorusuyla seslenen Levinler, şunları söyledi:

"Kurumuş bir toprağa foşur foşur su dökersen ne olur? Hem su boşa gider, hem de toprak çatlar; kırılır ve hiçbir verim alamazsın.

Pratiğin de (dilerim ömür boyu devam edecek) bir süreç olduğunu ve her gün çok sevgi ve emekle sulamak gerektiğini...

Sizinle buradan paylaştığım bir şeyin birdenbire yüklenmediğini, hepsinin arkasında çok sabırla aşama aşama üstüne koyduğumu hatırltmak isterim."

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Levinler'in bu paylaşımları ise sosyal medya kullanıcıları tarafından espri konusu oldu.

Elvin Levinler yoga yaptığı anları paylaştı