Elvis Presley'in torunu Benjamin Keough intihar etti

ABD polisi, Presley'e benzerliğiyle dikkat çeken 27 yaşındaki Keough'in, olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Elvis Presley'in torunu Benjamin Keough'tan gelen haber, Presley ailesini sarstı.

Presley'in kızı Lisa Marie'nin oğlu olan 27 yaşındaki Keough, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Calabasas şehrinde kendini silahla vurdu.

KENDİNİ VURDU

Polis ekipleri, olay yerine vardıklarında Keough'in vücudunda ateşli silahla yaralanma olduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Lisa Marie'nin menajeri Roger Widynowski, Keough'in annesi için "Acılı, avutulamaz ve harap olmuş durumda. O (Benjamin) hayatının aşkıydı. Ancak 11 yaşındaki ikiz çocukları ve diğer kızı Riley için güçlü kalmaya çalışıyor." dedi.

ELVIS PRESLEY İLE BENZERLİĞİ

51 yaşındaki Lisa Marie daha önce oğlunun babası Elvis ile benzerliğinden söz etmiş, bu durumu 'esrarengiz' olarak nitelendirmişti.

Marie, "Ben Elvis'e çok benziyor. Herkes onunla fotoğraf çektirmek istiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

MÜZİĞİ SEÇTİ

Dedesi gibi müzik kariyerinde ilerlemeyi tercih eden Benjamin Keough, 2009 yılında müzik şirketi Universal Records ile 5 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Bununla birlikte Keough, herhangi bir albümü piyasaya sürmedi.

Ünlü pop şarkıcısı Michael Jackson ile 18 ay evli kalan Lisa Marie'nin bu birliktelikten çocuğu olmamıştı.