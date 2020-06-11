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    Emre Kınay, sinirlerine hakim olamadı

    Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.06.2020 - 12:33
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    Emre Kınay, sinirlerine hakim olamadı

    Ünlü oyuncu Emre Kınay, dün akşam yakın arkadaşları ve sevgilisiyle Cihangir'deki bir mekanda yemek yerken görüntülendi.

    SEVGİLİSİ DÜŞTÜ

    Lavabodan dönen sevgilisinin düştüğünü gören Kınay, hızla masadan kalkarak sevgilisini teselli etti. O anlarda görüntülendiğini fark eden oyuncu, sinirlendi.

    SAAT TARTIŞMASI

    Uçankuş'ta yer alan habere göre; sevgilisiyle olduğu esnada dışarıda kayıt yapan basın mensuplarını gören Emre Kınay, sinirlenip bağırmaya başladı.

    "SANA MI SORACAĞIM"

    Beyaz TV muhabirinin "saat 12'yi geçti hala mekandasınız. Yasak deliyorsunuz" demesi karşısında sinirlerine hakim olamayan Emre Kınay, "Sana mı soracağım?" diyerek bağırmaya devam etti.

    Basın mensubuna "Polis çağır" diye bağıran Emre Kınay'ı yanındaki 4 arkadaşı da sakinleştirmekte güçlük çekti. Karakola giden Kınay, basın mensuplarından şikayetçi oldu.

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