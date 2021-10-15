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- Emel Çölgeçen ile Tarkan Güveli evlendi
Emel Çölgeçen ile Tarkan Güveli evlendi
Ünlü oyuncu Emel Çölgeçen, heykeltıraş sevgilisi Tarkan Güveli ile sessiz sedasız dünyaevine girdi.
- Haber Merkezi
- 15.10.2021 - 11:35
- Güncelleme : 15.10.2021 - 11:49
2015-2017 yılları arasında yayınlanan 'Poyraz Karayel' adlı dizide canlandırdığı 'Avukat Sema' rolüyle hafızalara kazınan 45 yaşındaki oyuncu Emel Çölgeçen, evlendi.
Ünlü oyuncu, bir süredir beraber olduğu heykeltıraş Tarkan Güveli ile hayatını birleştirdi.
DÜĞÜN GALATASARAY KULÜBÜ'NDE OLDU
Çiftin nikahı, kongre üyesi oldukları Galatasaray Kulübü'nün Atlı Spor Tesisleri'nde düzenlendi. Çölgeçen ile Güveli'yi özel günlerinde aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.