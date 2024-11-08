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Türk pop müziğinin unutulmaz isimlerinden Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yakın dostu ve meslektaşı Sezen Aksu'nun son halini paylaştı.

Arkadaşıyla beraber yeni bir karesini yayınlayan Müftüoğlu, yaptığı o paylaşımda, Aksu'nun yeteneğini övdü:

"HER ŞEYE YETENEĞİ VAR"