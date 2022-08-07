Emel Sayın’ın kardeş acısı

Usta sanatçı Emel Sayın'ın uzun süredir tedavi gören kardeşi Fatoş Sayın, hayatını kaybetti. Sayın, acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Emel Sayın'ın bir süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatoş Sayın, hayatını kaybetti.

Usta sanatçı, acı haberi Instagram hesabından duyurdu.

“Ne desem yetmiyor”

Fatoş Sayın ile fotoğrafını paylaşan sanatçı, “Canımın içi, bir tanecik kardeşim benim. Ne desem yetmiyor. Nurlar içinde huzurla uyu inşallah. Allah rahmet eylesin.” notunu düştü.

3 yıl önce de diğer kardeşini kaybetti

Emel Sayın, “Kardeşim hasta. İlk kez size açıklıyorum. Onun biraz üzüntüsü var üzerimde. İnşallah en kısa zamanda iyileşecek. 1-2 aydır tedavi görüyor.” demişti.

Sayın, diğer kız kardeşi Şenel Sayın’ı da 3 yıl önce 62 yaşında kanser hastalığı nedeniyle kaybetmişti.