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    Emilia Clarke: Beynimin bir kısmı yok

    İngiliz yıldız Emilia Clarke, yaşadığı sağlık sorununun ardından hâlâ konuşabiliyor olmasının mucize olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.07.2022 - 08:45
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    Emilia Clarke: Beynimin bir kısmı yok

    2011-2019 yılları arasında yayınlanan dünyaca ünlü Game of Thrones’ dizisinde hayat verdiği 'Daenerys Targaryen' karakteriyle hafızalarda yer eden İngiliz oyuncu Emilia Clarke (35), geçirdiği iki beyin anevrizması sonrası yaşadıklarını anlattı.

    "Konuşabilmem bile mucize"

    2011 ve 2013’te iki kez beyin anevrizması geçirip ameliyat olan Clarke, “Beynimin küçük bir kısmını kaybettim. Düşününce çok komik geliyor ama benim konuşabilmem bile mucize. Bu tür bir tehlikeyi atlatan çok az sayıda insandan biriyim” dedi.

    Emilia Clarke: Beynimin bir kısmı yok #1

    Beyin hasarı yaşayan gençleri desteklemeyi amaç edinen 'SameYou' isimli bir yardım derneği kuran 35 yaşındaki yıldız, artık beyninde neler olup bittiğini merak etmekten vazgeçtiğini belirterek, "Yaşadıklarımdan eskisi kadar etkilenmiyorum. Her zaman iyi bir hafızam vardı, oyuncu olarak en önemli yeteneğim bu. Bu süreçte bunu devamlı olarak test ettim ve kaybetmekten çok korktum" ifadelerini kullandı.

    Emilia Clarke: Beynimin bir kısmı yok #2


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