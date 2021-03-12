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    Emily Ratajkowski anne oldu

    İngiliz model Emily Ratajkowski, Sylvester Apollo Bear adını verdiği bebeğini kucağına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 10:56
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    Emily Ratajkowski anne oldu

    2018 yılında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evlenen model Emily Ratajkowski, anne oldu. Erkek bebek dünyaya getiren Ratajkowski, doğumun 8 Mart'ta gerçekleştiğini açıkladı.

    Bebeğini emzirirken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan 29 yaşındaki model, oğluna Sylvester Apollo Bear adını verdiğini söyledi.

    "GERÇEKÜSTÜ"

    Büyük bir mutluluk yaşayan Emily Ratajkowski, bebeği için "Hayatımın en gerçeküstü, en güzel ve aşk dolu sabahına geldi" ifadelerini kullandı.

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