Emily Ratajkowski, beyaz bikinili pozlarını paylaştı
ensonhaber.com

Geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret'in The Icon koleksiyonu için kamera karşısına geçen güzel Emily Ratajkowski, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Emrata

Beyaz bikinisiyle poz verdi

Sosyal medyada epey aktif olan yıldız, şimdi de son paylaşımıyla bakana yeniden baktırdı. Beyaz bikinisiyle halıya uzanan Emrata, bu defa plajdan değil evden poz verdi.

Emrata

Doğal makyaj yaptı

Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken model, doğal makyaj yapmayı tercih etti. Aksesuar olarak yalnızca küpe tercih eden Emrata, saçlarını ise en doğal haliyle bıraktı.