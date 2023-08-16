Emily Ratajkowski, beyaz bikinili pozlarını paylaştı Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan 32 yaşındaki ABD'li model Emrata, beyaz bikinisiyle sere serpe poz verdi.

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Geçtiğimiz günlerde Victoria's Secret'in The Icon koleksiyonu için kamera karşısına geçen güzel model Emily Ratajkowski, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Beyaz bikinisiyle poz verdi

Sosyal medyada epey aktif olan yıldız, şimdi de son paylaşımıyla bakana yeniden baktırdı. Beyaz bikinisiyle halıya uzanan Emrata, bu defa plajdan değil evden poz verdi.

Doğal makyaj yaptı

Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken model, doğal makyaj yapmayı tercih etti. Aksesuar olarak yalnızca küpe tercih eden Emrata, saçlarını ise en doğal haliyle bıraktı.