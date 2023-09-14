Emily Ratajkowski, frikik verdi Ünlü model Emily Ratajkowski, son olarak katıldığı gecede şeffaf üstüyle zor anlar yaşadı.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl 2018'de evlendiği oyuncu Sebastian Bear-McClar'dan ihanet nedeniyle boşanan 32 yaşındaki model Emily Ratajkowski, özel hayatı ve iddialı seçimleriyle gündem oluyor.

Dünyanın en seksi kadınları arasından yer alan güzel model, 2023 MTV Video Müzik Ödülleri'ne katılırken iddialı yeşil bir kıyafet seçti.

32 yaşındaki model, kırmızı halı yer aldıktan sonra kıyafetini kontrol edemedi.

Frikik verdi

Emily, dans etmek için ayağa kalkınca elbisesinin üst kısmı açıldı. Hızlıca kıyafetini düzelten güzel model, daha sonra eğlenmeye devam etti. Ünlü model o anları sosyal medya hesabından yayınladı.