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    Emily Ratajkowski, oğluyla fotoğrafını paylaştı

    İlk çocuğu Sylvester Apollo Bear'ı kucağına alan ünlü model Emily Ratajkowski, bebeğiyle poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 14:00
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    Emily Ratajkowski, oğluyla fotoğrafını paylaştı

    Dünyaca üyuncu Sebastian Bear-McClard ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü model Emily Ratajkowski, ilk çocuğu Sylvester Apollo Bear'ı mart ayında kucağına alarak, büyük bir sevinç yaşamıştı.

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve zaman zaman oğlunun fotoğraflarını yayınlayan Ratajkowski, yeni bir paylaşımda bulundu.

    Bebeği Sylvester ile objektif karşısına geçen 30 yaşındaki model, sabah oğluyla karşılaşma anını anlattı.

    "DAHA İYİ BİR ŞEY YOK"

    Paylaşımında uykulu olduğunu ifade eden Emily Ratajkowski, "Aşağı inip bana sarılmak için merdivenleri tırmanan koca oğlumun yanına geliyorum. Daha iyi bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

    Emily Ratajkowski, oğluyla fotoğrafını paylaştı #1

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