Emily Ratajkowski, zürafa desenli bikini giydi

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, zürafa desenli bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.

ABD’li model ve tasarımcı Emily Ratajkowski, 31’inci yaşını Meksika Tulum’da kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilde kutladı.

Tatili bedava yapıyor

Model, kaldığı otelin reklamını yaparak kutlamayı bedavaya getirdi.

Kendi markası

Yeni yaş pozlarında da kendi plaj giyim markası Inamorata’nın 2 bin 900 TL’lik zürafa desenli yeni bikinisini giydi.