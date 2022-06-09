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    Emily Ratajkowski, zürafa desenli bikini giydi

    Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, zürafa desenli bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 09.06.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 12:45
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    Emily Ratajkowski, zürafa desenli bikini giydi

    ABD’li model ve tasarımcı Emily Ratajkowski, 31’inci yaşını Meksika Tulum’da kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilde kutladı.

    Tatili bedava yapıyor

    Model, kaldığı otelin reklamını yaparak kutlamayı bedavaya getirdi.

    Kendi markası

    Yeni yaş pozlarında da kendi plaj giyim markası Inamorata’nın 2 bin 900 TL’lik zürafa desenli yeni bikinisini giydi.

    Emily Ratajkowski, zürafa desenli bikini giydi #1

    Emily Ratajkowski, zürafa desenli bikini giydi #2

    Emily Ratajkowski, zürafa desenli bikini giydi #3

    Emily Ratajkowski, zürafa desenli bikini giydi #4


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