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- Emily Ratajkowski, zürafa desenli bikini giydi
Emily Ratajkowski, zürafa desenli bikini giydi
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, zürafa desenli bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.
- Haber Merkezi
- 09.06.2022 - 12:34
- Güncelleme : 09.06.2022 - 12:45
ABD’li model ve tasarımcı Emily Ratajkowski, 31’inci yaşını Meksika Tulum’da kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilde kutladı.
Tatili bedava yapıyor
Model, kaldığı otelin reklamını yaparak kutlamayı bedavaya getirdi.
Kendi markası
Yeni yaş pozlarında da kendi plaj giyim markası Inamorata’nın 2 bin 900 TL’lik zürafa desenli yeni bikinisini giydi.