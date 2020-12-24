Emily Ratajkowski'den 6. ay pozu

İngiliz model Emily Ratajkowski, hamileliğinin 6. ayında verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Oyuncu Sebastian Bear-McClard ile evli olan model Emily Ratajkowski, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Anne olmak için gün sayan 29 yaşındaki Ratajkowski, hamileliğinin 6. ayında verdiği pozu takiçileriyle paylaştı.

"6.AY"

Ünlü modelin "6. ay" notunu düştüğü gönderi, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Emily Ratajkowski, Vogue dergisi için yazdığı makalede hamile olduğunu açıklamıştı.

Ratajkowski, bebeğinin cinsiyeti konusunda arkadaş çevresinden çok soru aldığını ama bu konuyu umursamadığını ve terapistiyle de görüşmeler yaptığını belirtmişti.

Emily Ratajkowski, makalesinde hamileliği sırasında bilincinin nasıl değiştiğini ve bebeğinin cinsiyetinin ne kadar önemsiz olduğunu da anlatmıştı.

"BANA KENDİNİ GÖSTERSİN"

Ünlü model, "Bebekler bir yana, insanlara cinsiyet temelli önyargılara zorlamaktan hoşlanmıyorum. Çocuğumun bana kendini göstermesine izin veren bir ebeveyn olmak istiyorum." diyerek, cinsiyet temelli ön yargıları eleştirmişti.

Emily Ratajkowski, karnının içinde gelişen şeyi merak ettiğini söyleyerek, bu merakın çevresini sardığını da ifade etmişti.