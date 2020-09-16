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    Emily Ratajkowski'den taciz itirafı

    Ünlü model, dergi çekimi için gittikleri dağ evinde fotoğrafçı Jonathan Leder tarafından cinsel tacize uğradığını anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 17:48
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    Emily Ratajkowski'den taciz itirafı

    29 yaşındaki ünlü model Emily Ratajkowski, 2012 yılında yaşadığı bir olayı itiraf etti.

    Dergi çekimi için fotoğrafçı Jonathan Leder’in dağ evine gittiklerini belirten model, önce iç çamaşırıyla daha sonra da çıplak pozlar verdiğini anlattı.

    "TACİZE UĞRADIM"

    Ratajkowski, Leder'in fazla alkollü olduğunu belirterek çekimin devamında kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

    Emily Ratajkowski den taciz itirafı #1

    "İLGİ ÇEKMEK İSTİYOR"

    Leder ise Ratajkowski'nin bu iddialarını yalanladı.

    Konuya ilişkin açıklama yapan Leder, "Kariyerinin bu döneminde ilgi çekmek için böyle taktiklere başvurması utanç verici” dedi.

    Emily Ratajkowski den taciz itirafı #2

    Emily Ratajkowski den taciz itirafı #3

    Emily Ratajkowski den taciz itirafı #4

    Emily Ratajkowski den taciz itirafı #5

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