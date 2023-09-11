Emily Ratajkowski'nin sokak tarzı eleştirildi Ünlü mode Emily Ratajkowski, 30 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Sebastian Bear-McClard'ı ihanet gerekçesiyle terk eden Emily Ratajkowski, verdiği cesur pozlarla konuşuluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken bir çocuk annesi Emily Ratajkowski, bu defa yeşil dantelli bir elbise giydi.

Transparan elbise giydi

Model, ayakkabı tercinde ise seçimini siyahtan yana yaptı. Çantasında da siyah renkten vazgeçmeyen yıldız, tamamen transparan elbisesiyle yine sınırları zorladı.

Emrata'nın paylaşımına kısa sürede 800 bine yakın beğeni geldi.

Sürekli cinsel obje olarak görülmekten rahatsız olan Emrata'nın böyle tercihler yapması samimi bulunmadı.