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    Emina Jahovic: Çocuklarımın kaderi

    Mustafa Sandal'ın eşi Emina Jahovic, boşanmanın çocuklarına etkisinden bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 13:28
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    Emina Jahovic: Çocuklarımın kaderi

    Sırbistanlı şarkıcı Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ı, boşanma sonrası yaşadıklarını ve oğullarını Sırbistan’da yayınlanan bir dergiye anlattı. Jahovic, Mustafa Sandal'la boşanmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    "Öğretiyorum"

    Çocuklarına çok üzüldüğünü söyleyen Jahovic, "Boşanmış anne babanın çocuğu olmak kolay değil. Oğullarımın kaderi bu, ama onları hayatın daha tatsız aşamalarını öğrenecek şekilde yetiştiriyorum.

    "Okuyorlar"

    Ne yazık ki, onları çıkan haberlerden koruyamıyorum. Manşetleri okuyorlar ve sosyal medyayı takip ediyorlar. Özümde kim olduğumu bilmelerine ihtiyacım var, diğer her şey önemsiz.

    Emina Jahovic: Çocuklarımın kaderi #1

    "Özgürlükle tanıştım"

    Sahip olduğum en değerli şey çocuklarım, görüp duyabiliyor olmam, kendi paramı kazanmam ve kimseye bağımlı olmamam. Özgürlükle tanıştım ve bu duyguya paha biçilemez.

    "Aşkta harikayım"

    Duygusal bir ilişki karmaşık bir ilişkidir. İki oğlum var ve bağımsız bir kadınım. Hayatımdaki boşluğu doldurmak için kimseye ihtiyacım yok. Ben aşkta harikayım, sadece karşımdakinin de harika olması gerekiyor." diye konuştu.

    Emina Jahovic: Çocuklarımın kaderi #2

    Emina Jahovic: Çocuklarımın kaderi #3

    Emina Jahovic: Çocuklarımın kaderi #4


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