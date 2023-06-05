Emina Jahovic, estetik harikası çıktı Mustafa Sandal’ın eski eşi şarkıcı Emina Jahovic, yaptırdığı estetiklerle gündeme geldi.

ensonhaber.com

Ünlü popçu Mustafa Sandal'ın eski eşi, şarkıcı Emina Jahovic, yıllar içindeki değişimiyle konuşuluyor.

Daha önce verdiği bir röportajda estetik sorularına "Sadece burnumda estetik var." diyen Emina Jahovic'in geçmişteki fotoğrafları ortaya çıkıtı.

Sırp asıllı şarkıcı Emina Jahovic tam bir estetik ameliyat tutkunu çıktı.

Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Jahovic'in eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

"Paranın gücü"

Estetik harikası çıkan Jahovic için sosyal medya kullanıcıları "Paranın gücü" yorumunda bulundu. Jahovic, estetiksiz hali ile hayal kırıklığı yarattı.