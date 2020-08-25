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    Emina Jahovic'den plaj selfiesi

    Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Emina Jahovic'ten plaj fotoğrafları geldi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 07:40
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    Emina Jahovic'den plaj selfiesi

    Mustafa Sandal'la evlendikten sonra kariyerine ara veren Emina Jahovic, Sandal ile olan evliliğini bitirdikten sonra yeniden müzik sektörüne dönüş yaptı.

    EMİNA PLAJDA

    Sosyal medya hesabından yeni projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Emina, arada dikkat çekici paylaşımlara da imza atıyor.

    Emina son olarak plajda çektiği selfieleri takipçilerinin beğenisine sundu.

    Emina Jahovic den plaj selfiesi #1

    Emina Jahovic den plaj selfiesi #2

    Emina Jahovic den plaj selfiesi #3

    Emina Jahovic den plaj selfiesi #4

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