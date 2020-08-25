- Haberler
- Magazin Haberleri
- Emina Jahovic'den plaj selfiesi
Emina Jahovic'den plaj selfiesi
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Emina Jahovic'ten plaj fotoğrafları geldi.
- Haber Merkezi
- 25.08.2020 - 07:40
Mustafa Sandal'la evlendikten sonra kariyerine ara veren Emina Jahovic, Sandal ile olan evliliğini bitirdikten sonra yeniden müzik sektörüne dönüş yaptı.
EMİNA PLAJDA
Sosyal medya hesabından yeni projeleriyle ilgili paylaşımlarda bulunan Emina, arada dikkat çekici paylaşımlara da imza atıyor.
Emina son olarak plajda çektiği selfieleri takipçilerinin beğenisine sundu.