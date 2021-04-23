Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal açıklaması

Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal'la görüşmediğini söyledi.

Çocuklarının babası eski eşi Mustafa Sandal ile yaşadığı nafaka sorunu nedeniyle mahkemelik olan Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

"ÇOCUKLAR İYİ"

Keyfi yerinde olan Emina Jahovic, koronavirüsü atlatan çocukları Yaman ve Yavuz'un sağlık durumu hakkında, "İyiyiz, toparladık. Benim koronavirüs sürecim rahat geçmedi ama çocukların gayet iyi geçti." dedi.

"ÇCUKLAR İÇİN GÖCEK'TEYİZ"

Tatil planları sorulan Emina Jahovic, "Göcek’te olacağız mecburen, çocuklardan dolayı, orada büyüdüler. Yaman kitesurf yapıyor Akyaka'da. Bana sorsanız kesin başka yere giderdim de, mecburen oradayım. Göcek'i çok seviyorum ama artık başka yerler de olur. Çocuklar için yaşadığımızda dolayı onlar nerede mutluysa biz de orada." açıklamasını yaptı.

"MAHKEMEMİZ DEVAM EDİYOR"

Mustafa Sandal'la ilgili de konuşan Jahovic, "Yan yana değiliz, hiç görüşmüyoruz. Yazın hiç denk gelemiyoruz, enteresan bir şey. Önemli değil yan yana gelsek de, çocuklarımın babası; istesem de istemesem de hayat boyunca benimle. Çok iyi bir baba, ilgili, iyidir. Mahkememiz devam ediyor, çocuklarımızın etkilenmemesi lazım." yanıtını verdi.