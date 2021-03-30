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    Emina Jahovic: Halen koku alamıyorum

    Koronavirüsü yenen Emina Jahovic, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.03.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 11:54
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    Emina Jahovic: Halen koku alamıyorum

    Bir süre önce yakalandığı koronavirüsten kurtulan Emina Jahovic, önceki gün Bebek'te görüntülendi.

    "2 AY OLDU"

    Geçtiğimiz günlerde maskesiz görüntülenen Sırp yıldız, "Yürüyüşe çıktım, bu sefer maskem de var." diyerek sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

    "Şu anda iyiyim, hastalığı yeneli iki ay oldu. Koronadan geriye bir şey kalmadı ama koku duyum hâlâ yerine gelmedi."

    Emina Jahovic: Halen koku alamıyorum #1

    Emina Jahovic: Halen koku alamıyorum #2

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