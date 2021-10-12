Emine Ün filtresiz

Annesi Müzeyyen Bolverdi'yi koronavirüs sebebiyle kaybeden Emine Ün, yaşadığı zor günleri çalışarak atlatıyor.

İki ay önce koronavirüse yenilen annesi Müzeyyen Bolverdi'nin acısıyla sarsılan Emine Ün, kendini işine verdi.

FİLTRESİZ EMİNE

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren Ün, yaptığı son paylaşımla kendine hayran bıraktı. Filtresiz fotoğraf paylaşan 44 yaşındaki Emine Ün, güzelliği ile dikkat çekti.

"EN GÜZEL TERAPİ"

Ün, "Zor bir süreç geçirdim. Annemi kaybedeli 40 gün oldu. Bu süreci çalışarak ve bir şeylerle meşgul olarak geçirmek istiyorum. Çünkü insan durdukça daha kuruyor ve üzüntüsüne üzüntü katıyor. Çalışmak benim için en güzel terapi olacak." demişti.