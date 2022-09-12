Emine Ün'den bikinili pozlar

Bir süredir Bodrum'da tatil yapan oyuncu Emine Ün, bikinili pozlarını paylaştı… Oyuncunun bu kareleri binlerce beğeni aldı.

Oyuncu Emine Ün, genç kızlara taş çıkardı.

Bodrum’da tatil ve sezonunu uzatan oyuncu, bikinili pozlarını beğeniye sundu.

Sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz nisan ayında 9 yıllık eşi Tolga Karataş'tan boşanan 44 yaşındaki Ün’ün, fit hali dikkatlerden kaçmadı.

Emre Kınay ile evliliğinden Duru adında da bir kızı olan oyuncu, adeta bu pozlarla Instagram’ı salladı.

Şöhret “Canısı” ile geldi

Bir dönem modellik yapan Ün, merhum şarkıcı İbrahim Erkal ile birlikte rol aldığı 'Canısı' dizisiyle büyük bir şöhret yakalamıştı.

Ün ayrıca, 'Mahallenin Muhtarları' ve 'Aynalı Tahir' gibi kendi döneminin en çok izlenen yapımlarında da rol almıştı.