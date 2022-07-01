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    Emine Ün'ü eski kocası kardeşi Mine Ün ile aldattı

    Oyuncu Emine Ün ve 2021 Nisan'ında boşandığı eski eşi Tolga Karakaş baldızıyla aşk yaşamaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.07.2022 - 09:09
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    Emine Ün'ü eski kocası kardeşi Mine Ün ile aldattı

    2012 yılında evlenen Emine Ün ile Tolga Karakaş 2021'in nisan ayında boşandı. İkilinin ilişkisini bitirmesinin ardından ortaya bomba bir iddia atıldı.

    İş ortaklığı aşk ortaklığına dönüştü

    Emine Ün'ün kız kardeşi Mine Ün ve Karakaş aşk yaşadığı iddia edildi.  Takvim'de yer alan habere göre; Tolga bey, henüz Emine Ün ile evliyken baldızıyla iş ortaklığına başladı. İkili arasındaki iş arkadaşlığı, bir süre sonra aşka dönüştü.

    Bunu öğrenen güzel oyuncu da hemen evliliğini bitirip kardeşiyle olan tüm bağını da kopardı.

    Çocukları bakıcıya bıraktı

    Mine Ün, boşanmanın ardından Tolga Karakaş'ın evine yerleşti. İddiaya göre; Mine Ün, Tolga Karakaş ile kalırken çocuklarını da bakıcıyla kendi evinde bıraktı. Mine Ün ile Tolga Karakaş, şimdilerde ise beraber tuttukları Caddebostan'daki evde yaşıyor.

    Emine Ün ü eski kocası kardeşi Mine Ün ile aldattı #1

    "Yanlış anlaşılmasın"

    Tolga Karakaş ve Ün geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmiş ve iş insanı "Yanlış anlaşılma olmasın. Yanımdaki hanımefendi Emine Hanım'ın kız kardeşidir" demişti.

    Emine Ün ü eski kocası kardeşi Mine Ün ile aldattı #2

    Emine Ün ü eski kocası kardeşi Mine Ün ile aldattı #3

     

    Emine Ün ü eski kocası kardeşi Mine Ün ile aldattı #4

    Emine Ün ü eski kocası kardeşi Mine Ün ile aldattı #5

    Emine Ün ü eski kocası kardeşi Mine Ün ile aldattı #6


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