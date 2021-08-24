Emine Ün’ün annesi hayatını kaybetti

Oyuncu Emine Ün'ün, günlerdir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören annesi hayatını kaybetti. Ölüm haberini sosyal medya hesabından veren Ün, "Acımın tarifi yok" dedi.

Şu sıralarda oynadığı reklamlarla beğeni toplayan oyuncu Emine Ün, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandı.

Ün ile birlikte annesinin de korona testi pozitif çıktı.

Kronik rahatsızlıkları bulunan anne Ün, yoğun bakıma kaldırıldı. Oyuncunun günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren annesi, hayatını kaybetti.

“ACIMIN TARİFİ YOK”

Haberi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla veren Emine Ün, “Annem… Kapkara gün, acımın tarifi yok.” ifadelerini kullandı.

DUA İSTEMİŞTİ

4 gün önce Instagram hesabından paylaşım yapan Emine Ün, yoğun bakıma kaldırılan annesi için dua istemişti.

Oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer maalesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber korona olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı. Ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından biraz da olsa iyiyim…

“UZUN UZUN YAZILACAK BİR ŞEY YOK”

Uzun uzun yazılacak bir şey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok… Öyle çok arayan soran yazan var ki, tanıdığım tanımadığım, hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek için yazmak istedim tek tek cevap yazabilmem konuşabilmem imkansız oluyor, çok teşekkür ederim sağ olun. Allah’ım anneciğime bana ve tüm hastalarımıza şifa versin inşallah.”