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    Emine Ün'ün kızı Duru 18 oldu

    Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru güzelliğiyle annesini geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2022 - 07:25
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    Emine Ün'ün kızı Duru 18 oldu

    2003 yılında nikah masasına oturan Emre Kınay ile Emine Ün, birlikteliklerini 2009'da sonlandırmıştı.

    Emine Ün son olarak kızı Duru ile pozunu paylaştı. 18 yaşına giren kızı Duru, güzelliğiyle hayran bıraktı.

    Emine Ün, Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru Kınay 18 yaşına bastı. Emine Ün, kızının yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla kutladı:

    "Hayatımın anlamı"

    "Benim çiçeğimm, hayatımın anlamı, iyikim…Varlığına şükrettiğim. Benim güzel kızım seni çok seviyorum. Kalbinden geçen en güzel dileklerinin gerçek olduğu harika yaşların olsun…Hep sağlıkla hep neşeli bir ömür diliyorum. İyiki doğdun."

    Emine Ün ün kızı Duru 18 oldu #1

    Bir dönem ekranların aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı.

    Emre Kınay da paylaşım yaptı

    Emre Kınay ise "Benim küçük kızım büyüdü bugün 18 yaşında... Nefes alma sebebim... Mücadelemin kaynağı. Bu dünyayı katlanabilir kılan tek sebep. Seni çok seviyorum aşkım kızım. Doğum günün kutlu olsun her şeyim" mesajını yayınladı.

    Emine Ün ün kızı Duru 18 oldu #2

    Emine Ün ün kızı Duru 18 oldu #3


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