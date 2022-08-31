Emine Ün'ün kızı Duru, annesinin kopyası oldu

İbrahim Erkal’la oynadığı “Canısı” filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün ve oyuncu Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay, kocaman oldu. Duru’nun annesine olan benzerliği dikkat çekti.

Emine Ün''ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru, büyüdü…

İbrahim Erkal ile oynadığı “Canısı” filmi ile hafızalara kazınan Ün, son olarak kızı ile çektiği bir videoyu Instagram hesabından paylaştı.

Güzel oyuncu, paylaşımına “Öyle de güzel böyle de güzeldir benim kızım.” notunu düştü.

Aynı annesi

Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay'ın, yaş aldıkça annesine daha da benzemesi dikkat çekti.

Duru’nun son halini görenler, “Annesinin kopyası”, “Sanki abla-kardeş”, “Allah’ım hangisi sensin diye baktım”, “Maşallah hangisi kız hangisi anne?” gibi yorumlarda bulundu.

Emine Ün ile kızının benzerliği şoke etti VİDEO