Petrol
96.57
-1.30%
Euro
18.2833
0.40%
Dolar
18.1983
-0.02%
Altın
1.007
0.08%
Borsa
3175
0.33%
Bitcoin
367.028
0.88%
BTXN Coin
4.17
0.72%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Hafif yağmur 28 C

    Emine Ün'ün kızı Duru, annesinin kopyası oldu

    İbrahim Erkal’la oynadığı “Canısı” filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün ve oyuncu Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay, kocaman oldu. Duru’nun annesine olan benzerliği dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 17:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emine Ün'ün kızı Duru, annesinin kopyası oldu

    Emine Ün''ün, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Emre Kınay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru, büyüdü…

    İbrahim Erkal ile oynadığı “Canısı” filmi ile hafızalara kazınan Ün, son olarak kızı ile çektiği bir videoyu Instagram hesabından paylaştı.

    Güzel oyuncu, paylaşımına “Öyle de güzel böyle de güzeldir benim kızım.” notunu düştü.

    Aynı annesi

    Güzelliğiyle hayran bırakan Duru Kınay'ın, yaş aldıkça annesine daha da benzemesi dikkat çekti.

    Duru’nun son halini görenler, “Annesinin kopyası”, “Sanki abla-kardeş”, “Allah’ım hangisi sensin diye baktım”, “Maşallah hangisi kız hangisi anne?” gibi yorumlarda bulundu.

    Emine Ün ile kızının benzerliği şoke etti VİDEO

    Emine Ün ün kızı Duru, annesinin kopyası oldu #1

    Emine Ün ün kızı Duru, annesinin kopyası oldu #2

    Emine Ün ün kızı Duru, annesinin kopyası oldu #3

    Emine Ün ün kızı Duru, annesinin kopyası oldu #4

    Emine Ün ün kızı Duru, annesinin kopyası oldu #5

    Emine Ün ün kızı Duru, annesinin kopyası oldu #6


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor
    BTCPrime

    Ünlü iş adamı yeni kripto para projesini açıklıyor

    Almanya'nın silah satışı yüzde 76 arttı
    Dünya

    Almanya'nın silah satışı yüzde 76 arttı

    Kopenhag'dan Cornelius'a teklif
    Transfer dosyası

    Kopenhag'dan Cornelius'a teklif

    Görüş Bildir