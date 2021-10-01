Eminem'in yeni mesleği: Makarnacılık

ABD'li rapçi Eminem, "Mom's Spaghetti" adlı bir makarnacı açtı. Hayranları açılıştan 7 saat önce dükkanın önünde sıraya girerken, Eminem de müşterilere makarna satıp fotoğraf çektirdi.

Dünyaca ünlü rapçi Eminem, 2002 yılında yayınladığı ve Oscar kazandığı 'Lose Yourself' şarkısında geçen 'Mom’s spaghetti' sözlerine ithafen aynı ismi taşıyan bir restoran açtı.

Eminem hayranları, saat 16.00'da gerçekleşecek açılış için sabah 10.00 sularından itibaren restoranın önünde uzun kuyruk oluşturdu.

HEM SATTI HEM POZ VERDİ

Açılışa katılacağı önceden açıklanmayan şarkıcı, restoranın önündeki dans gösterisinin ardından fanlarına sürpriz yaparak arabasıyla mekana geldi ve müşterilere satış yaptı.

Restoranda makarna 9 dolara, köfteli makarna ise 12 dolara satılıyor. Menüde ayrıca 11 dolara 'spagettili sandviç' seçeneği de bulunuyor.

KONSERLERİNDE BAŞLADI

İlk olarak 2017'de sokak satışı ile başlayan Mom's Spaghetti, Eminem'in konserlerinde de alana kurulmuştu.

Restoran, Covid-19 salgınının başlarında ise bazı şehirlerde pandeminin ön saflarında çalışan sağlık çalışanları için ücretsiz yemek dağıtımı yapmıştı.