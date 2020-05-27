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    Emir Berke Zincidi, büyüdü

    Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin küçük Osman'ı Emir Berke Zincidi, son halini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 27.05.2020 - 07:58
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    Emir Berke Zincidi, büyüdü

    Yeniden ekranlara gelen bir dönemin en sevilen dizisi olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

    KÜÇÜK OSMAN'IN SON HALİ

    Aras Bulut İynemli, Farah Zeynep Abdullah gibi şimdilerin aranan isimleri Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile tanınmıştı.

    Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin ünlü yaptığı bir isim de Küçük Osman karakteri ile tanınan Emir Berke Zincidi'ydi. Dizi ile yıldızı parlayan Küçük Osman Emir Berke Zincidi büyümüş hali sevenlerini şaşırttı.

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